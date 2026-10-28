Ausblick: DT Midstream verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DT Midstream wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DT Midstream mit 1,13 USD je Aktie genauso viel verdient.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 337,6 Millionen USD – ein Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DT Midstream 314,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD, gegenüber 4,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 1,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at