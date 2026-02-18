Ausblick: DT Midstream veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DT Midstream stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DT Midstream 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 27,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 317,1 Millionen USD gegenüber 249,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,38 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,60 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,25 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 981,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at