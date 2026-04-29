DT Midstream Incorporation Registered Shs When Issued Aktie

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WKN DE: A3CSTQ / ISIN: US23345M1071

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: DT Midstream veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DT Midstream wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 313,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 303,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,74 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,24 Milliarden USD waren.

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