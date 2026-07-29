Ausblick: DT Midstream zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DT Midstream öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,17 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,04 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 325,8 Millionen USD gegenüber 309,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,30 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at