Ausblick: DTE Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DTE Energy wird am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,10 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll DTE Energy 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,36 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DTE Energy 3,30 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,71 USD aus. Im Vorjahr waren 7,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 16,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at