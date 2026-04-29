Ausblick: DTE Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DTE Energy wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll DTE Energy 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,37 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DTE Energy 4,29 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,72 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,03 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,28 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at