DTE Energy Aktie

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WKN: 853943 / ISIN: US2333311072

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: DTE Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DTE Energy präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll DTE Energy nach den Prognosen von 6 Analysten 3,54 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,01 Milliarden USD, gegenüber 15,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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