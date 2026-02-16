Ausblick: DTE Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DTE Energy wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,41 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DTE Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,92 Milliarden USD, gegenüber 12,34 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at