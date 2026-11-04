Ducommun Aktie
WKN: 861421 / ISIN: US2641471097
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ducommun gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ducommun wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,300 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ducommun in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 221,9 Millionen USD im Vergleich zu 212,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 883,6 Millionen USD, gegenüber 824,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ducommun Inc.
|
04.11.26
|Ausblick: Ducommun gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Ducommun veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Ducommun vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ducommun Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ducommun Inc.
|138,60
|-7,35%