Ducommun Aktie

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WKN: 861421 / ISIN: US2641471097

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ducommun vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ducommun wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,678 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ducommun noch ein Gewinn pro Aktie von 0,690 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,83 Prozent auf 199,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 878,4 Millionen USD, gegenüber 824,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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