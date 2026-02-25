Ausblick: Ducommun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ducommun wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,965 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,15 Prozent auf 217,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ducommun noch 197,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,67 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 826,3 Millionen USD, gegenüber 786,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at