Duell Aktie
WKN DE: A40WEN / ISIN: FI4000582143
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Duell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Duell präsentiert am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,119 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Duell nach der Prognose von 1 Analyst 24,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,9 Millionen EUR umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,074 EUR je Aktie, gegenüber -0,200 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 119,3 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 126,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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