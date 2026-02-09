Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Duke Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Duke Energy stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD. Das entspräche einer Verringerung von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,54 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Duke Energy nach den Prognosen von 7 Analysten 7,43 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,36 Milliarden USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,31 USD je Aktie, gegenüber 5,71 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 31,78 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
