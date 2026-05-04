Ausblick: Duke Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Duke Energy wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,44 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,70 USD, gegenüber 6,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 33,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at