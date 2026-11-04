Duke Energy Aktie

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WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Duke Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Duke Energy wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,86 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Duke Energy 1,81 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,91 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Duke Energy einen Umsatz von 8,54 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,72 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,31 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,64 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,24 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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