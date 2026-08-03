Ausblick: Duke Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Duke Energy wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Duke Energy ein EPS von 1,25 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 7,66 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,31 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at