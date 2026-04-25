Dukhan Bank Q.P.S.C. Registered Shs Reg S Aktie

Dukhan Bank Q.P.S.C. Registered Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EG3V / ISIN: QA000B982PM1

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25.04.2026 07:01:06

Ausblick: Dukhan Bank QPSC Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dukhan Bank QPSC Registered wird am 26.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,081 QAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dukhan Bank QPSC Registered 0,080 QAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 57,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 701,6 Millionen QAR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,66 Milliarden QAR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,265 QAR im Vergleich zu 0,260 QAR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,99 Milliarden QAR, gegenüber 6,57 Milliarden QAR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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