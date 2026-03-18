Ausblick: Duluth B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Duluth B äußert sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,146 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Duluth B noch ein Verlust pro Aktie von -0,170 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 210,7 Millionen USD – ein Minus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Duluth B 241,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,407 USD, gegenüber -1,310 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 559,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 626,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at