Duluth b Aktie

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WKN DE: A2ABDD / ISIN: US26443V1017

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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Duluth B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Duluth B wird am 03.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Duluth B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 119,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,220 USD, gegenüber -0,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 549,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 565,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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