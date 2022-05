Ausblick: Dundee Precious Metals präsentiert Quartalsergebnisse

Dundee Precious Metals stellt am 04.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,208 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dundee Precious Metals noch 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 149,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,925 USD aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 630,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 641,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

