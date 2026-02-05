Duni AB Aktie
Ausblick: Duni AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Duni AB wird sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,10 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,87 Prozent verringert. Damals waren 2,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,02 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Duni AB einen Umsatz von 2,06 Milliarden SEK eingefahren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,03 SEK, gegenüber 5,48 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 7,79 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,58 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
