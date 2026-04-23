Ausblick: Duni AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Duni AB wird am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,10 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 18,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,35 SEK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,75 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,38 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,64 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,73 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 7,69 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at