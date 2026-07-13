Duni AB Aktie

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WKN DE: A0M7F9 / ISIN: SE0000616716

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13.07.2026 07:01:06

Ausblick: Duni AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Duni AB stellt am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,200 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 84,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,25 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,80 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,17 SEK, gegenüber 6,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,62 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,69 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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