Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Duolingo stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,838 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 276,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 31,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Duolingo einen Umsatz von 209,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,47 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,88 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 748,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at