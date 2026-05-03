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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Duolingo wird sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,765 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Duolingo in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 288,6 Millionen USD im Vergleich zu 230,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD, gegenüber 8,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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