Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Duolingo wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,604 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 295,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 252,3 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,57 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,04 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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