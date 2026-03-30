Duos Technologies Group Aktie
WKN DE: A2PYJ0 / ISIN: US2660424076
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Duos Technologies Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Duos Technologies Group wird am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,010 USD. Dies würde einen Gewinn von 97,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Duos Technologies Group -0,410 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 584,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 10,0 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,420 USD im Vergleich zu -1,390 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 27,6 Millionen USD, gegenüber 7,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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