Duos Technologies Group Aktie
WKN DE: A2PYJ0 / ISIN: US2660424076
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17.05.2026 07:01:06
Ausblick: Duos Technologies Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Duos Technologies Group lässt sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Duos Technologies Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Duos Technologies Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Duos Technologies Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 9,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD im Vergleich zu -0,640 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 48,2 Millionen USD, gegenüber 27,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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