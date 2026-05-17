Ausblick: Duos Technologies Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Duos Technologies Group lässt sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Duos Technologies Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Duos Technologies Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Duos Technologies Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 9,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD im Vergleich zu -0,640 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 48,2 Millionen USD, gegenüber 27,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at