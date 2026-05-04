Ausblick: DuPont de Nemours informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DuPont de Nemours wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,484 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DuPont de Nemours noch -1,410 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DuPont de Nemours in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD im Vergleich zu 3,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber -1,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 7,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,85 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at