Ausblick: DuPont de Nemours vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DuPont de Nemours wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,431 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DuPont de Nemours -0,280 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 45,40 Prozent auf 1,69 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 6,85 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 12,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at