Ausblick: DuPont de Nemours veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DuPont de Nemours wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten schätzen, dass DuPont de Nemours für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll DuPont de Nemours 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 44,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DuPont de Nemours 3,26 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,580 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,16 Milliarden USD, gegenüber 6,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at