DuPont de Nemours Aktie

DuPont de Nemours für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42BMN / ISIN: US26614N2018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 07:01:06

Ausblick: DuPont de Nemours veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DuPont de Nemours wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten schätzen, dass DuPont de Nemours für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll DuPont de Nemours 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 44,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DuPont de Nemours 3,26 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,580 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,16 Milliarden USD, gegenüber 6,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DuPont de Nemours Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu DuPont de Nemours Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DuPont de Nemours Inc Registered Shs 119,10 -0,23% DuPont de Nemours Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor positivem Start -- Asiens Börsen überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften zum Wochenbeginn mit Gewinnen eröffnen. Die Börsen in Fernost tendieren am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen