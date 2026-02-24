Dusit Thani Aktie

Dusit Thani für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AKM4 / ISIN: TH0007A10Z06

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Dusit Thani legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dusit Thani wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,060 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 THB je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,23 Milliarden THB – das wäre ein Abschlag von 60,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,67 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,510 THB aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,420 THB je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 8,67 Milliarden THB, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10,11 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dusit Thani Public Co Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Dusit Thani Public Co Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dusit Thani Public Co Ltd Registered Shs 0,00 0,00% Dusit Thani Public Co Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:07 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls abwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen