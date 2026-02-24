Dusit Thani Aktie
Ausblick: Dusit Thani legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dusit Thani wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,060 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 THB je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,23 Milliarden THB – das wäre ein Abschlag von 60,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,67 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,510 THB aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,420 THB je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 8,67 Milliarden THB, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10,11 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.
