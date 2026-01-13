Ausblick: Dustin Group AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dustin Group AB präsentiert in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,013 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dustin Group AB -0,100 SEK je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,78 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,30 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,168 SEK, gegenüber -2,920 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 21,08 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,41 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at