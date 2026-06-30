Dustin Group AB Aktie
WKN DE: A14NPY / ISIN: SE0006625471
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30.06.2026 07:01:06
Ausblick: Dustin Group AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dustin Group AB wird am 01.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.05.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,020 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dustin Group AB -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Dustin Group AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,20 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,177 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,920 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 21,34 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 20,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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