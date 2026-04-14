Ausblick: Dustin Group AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dustin Group AB präsentiert am 15.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dustin Group AB noch -3,310 SEK je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,32 Milliarden SEK gegenüber 5,48 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,147 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,920 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,22 Milliarden SEK, gegenüber 20,41 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at