Ausblick: Dutch Bros A legt Quartalsergebnis vor

Dutch Bros A gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

25 Analysten schätzen, dass Dutch Bros A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,152 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 449,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 26,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355,2 Millionen USD in den Büchern standen.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,889 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,05 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at