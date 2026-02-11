Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dutch Bros A äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dutch Bros A ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Dutch Bros A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 424,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 342,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,92 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,689 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,62 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at