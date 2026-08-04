Ausblick: Dutch Bros A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dutch Bros A präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,290 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 525,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 26,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,913 USD im Vergleich zu 0,640 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at