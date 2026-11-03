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Dutch Bro a Aktie

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WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Dutch Bros A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dutch Bros A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dutch Bros A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,241 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 29,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 548,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 423,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,955 USD, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 2,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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