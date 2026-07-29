Ausblick: DXC Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DXC Technology stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,414 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

DXC Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 12,15 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at