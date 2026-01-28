DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 07:01:06

Ausblick: DXC Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DXC Technology wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,827 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 166,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,23 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DXC Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,18 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,69 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DXC Technology

mehr Nachrichten

Analysen zu DXC Technology

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DXC Technology 12,04 0,08% DXC Technology

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen