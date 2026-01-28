Ausblick: DXC Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DXC Technology wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,827 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 166,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,23 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei DXC Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,18 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,69 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at