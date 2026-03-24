Ausblick: Dyadic International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dyadic International gibt am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,045 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 63,41 Prozent auf 1,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,225 USD, gegenüber -0,200 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 3,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at