Ausblick: Dyadic International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dyadic International lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dyadic International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,045 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 23,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,140 USD, gegenüber -0,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 6,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net