Dyadic International Aktie
WKN DE: A0JK0A / ISIN: US26745T1016
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Dyadic International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dyadic International äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 130,77 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dyadic International noch 0,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,7 Millionen USD, gegenüber 3,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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