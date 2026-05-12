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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Dyadic International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dyadic International äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 130,77 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dyadic International noch 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,7 Millionen USD, gegenüber 3,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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