Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dycom Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent auf 1,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,24 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,44 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at