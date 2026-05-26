Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dycom Industries wird am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 2,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,09 USD je Aktie erzielt worden.

Dycom Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,23 USD im Vergleich zu 9,56 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 7,07 Milliarden USD, gegenüber 5,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at