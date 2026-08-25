Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dycom Industries öffnet am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,72 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dycom Industries ein EPS von 3,33 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Dycom Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,98 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 43,76 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,66 USD im Vergleich zu 9,56 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 7,62 Milliarden USD, gegenüber 5,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at