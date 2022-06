Ausblick: Dynagas LNG Partners LP Partnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dynagas LNG Partners LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.06.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dynagas LNG Partners LP Partnership Units soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 129,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 135,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

