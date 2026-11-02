Ausblick: Dynatrace stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dynatrace wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

35 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dynatrace im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,491 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 568,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 493,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 36 Analysten von durchschnittlich 2,32 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net