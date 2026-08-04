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WKN DE: A2PPPE / ISIN: US2681501092

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Dynatrace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dynatrace wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 35 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,444 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dynatrace 0,160 USD je Aktie eingenommen.

32 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 549,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 477,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 35 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,33 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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